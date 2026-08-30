Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в районе поселка Иноземцево города Железноводска в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В следственном отделе по городу Пятигорску в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, столкнулся с ним и съехал в кювет.

Госавтоинспекция региона сообщала, что в результате ДТП 5 человек погибли и 38 пострадали. По данным ведомства, 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в центральную больницу Пятигорска. Предварительно, в автобусе находилось 43 человека. Информация по госпитализации уточняется.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пять детей были отпущены из больницы, пять госпитализированы, из них двое, до семи лет, в реанимации.