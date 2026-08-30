Поиск

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с рейсовым автобусом в районе поселка Иноземцево города Железноводска в Ставропольском крае, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"В следственном отделе по городу Пятигорску в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье на 3-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в районе поселка Иноземцево Железноводска произошло ДТП: рейсовый автобус "Сетра", следовавший по маршруту Грузия - Москва, не выдержал дистанцию до впереди идущего Камаза, столкнулся с ним и съехал в кювет.

Госавтоинспекция региона сообщала, что в результате ДТП 5 человек погибли и 38 пострадали. По данным ведомства, 38 человек, в том числе 10 детей, доставлены в центральную больницу Пятигорска. Предварительно, в автобусе находилось 43 человека. Информация по госпитализации уточняется.

Как уточнили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, пять детей были отпущены из больницы, пять госпитализированы, из них двое, до семи лет, в реанимации.

Железноводск Кавказ Ставрополье Пятигорск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Количество жертв ДТП с автобусом на Ставрополье увеличилось до 6 человек

Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно

 Аэропорты Домодедово и Жуковский работают штатно

Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье выросло до 38

На Ставрополье 5 человек погибли в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком

Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

 Туман ожидается в Подмосковье ночью и утром

Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

 Топливо в Севастополе в воскресенье будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

Что произошло за день: суббота, 29 августа

Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

 Особые правила газоснабжения введены для трех приграничных регионов

Военные РФ нанесли удары по предприятию в Киеве и объектам в порту Николаев

Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га

 Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 170 га
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11460 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3592 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов