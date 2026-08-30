Российские военные нанесли ночной удар по промышленному предприятию в Киеве

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России ночью нанесли удар по промышленному предприятию в Киеве, которое работало в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье

"Ударными беспилотными летательными аппаратами в Киеве поражено промышленное предприятие комбинат асбестоцементных изделий, складские помещения которого использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах научно-технической и инженерной компании ООО "Умные боеприпасы", производящей беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним", - говорится в заявлении Минобороны РФ.