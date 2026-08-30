Военные РФ приступили к подготовке массированных ударов по объектам энергетики Украины

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что российская армия приступила к подготовке массированных ударов по энергообъектам Украины в ответ на атаки Киева на гражданскую и топливно-энергетическую инфраструктуру России.

"В соответствии с полученными указаниями, Вооруженные силы Российской Федерации приступили к подготовке нанесения массированных ударов по объектам энергетики Украины в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России", - говорится в заявлении министерства в воскресенье.