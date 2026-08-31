Путин посетит саммит ШОС в Бишкеке

У президента запланировано девять встреч, в том числе с Пашиняном

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник отправится в Киргизию с рабочим визитом для участия в юбилейном саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), на "полях" форума у него состоится марафон двусторонних международных контактов.

Рабочий день президента в первый день визита начнется с личных встреч. Многосторонние саммиты всегда используются лидерами для обсуждения, в том числе, двусторонней повестки.

Первой в череде встреч запланирована беседа Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, который также принимает участие в саммите ШОС.

Затем состоится встреча президента РФ с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

В этот же день вечером все лидеры стран-участниц саммита ШОС встретятся на церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников, которые проходят в Бишкеке.

В объединение входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Ожидается участие в саммите делегации из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Турции, а также присутствие ряда руководителей международных организаций, таких как ООН, ЕЭК, ОДКБ, СВМДА и СНГ.

Неформальное общение глав государств продолжится на торжественном приеме, который пройдет в честь гостей от имени хозяина саммита - президента Киргизии Садыра Жапарова.

В конце дня у Путина запланирована встреча с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Президенты встречались в конце июля в Омске, но, как сообщил ранее помощник Путина Юрий Ушаков, "есть вопросы, которые лидеры хотели бы обсудить дополнительно на этой встрече в Бишкеке".

Обсуждение двусторонней повестки продолжится у президента России и 1 сентября - в основной день саммита ШОС.

После завершения многосторонних мероприятий в рамках саммита Путин пообщается сначала с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, затем встретится с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

После этого у президента РФ запланирована беседа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В этот же день он пообщается с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Завершит серию двусторонних встреч беседа Путина с хозяином саммита ШОС - президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

В этом году организация отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому лидеры не просто проведут очередной саммит, а подведут итоги работы организации и определят перспективы дальнейшего развития и модернизации объединения.

Всего по итогам заседания ожидается подписание более 20 документов.

В завершении рабочей поездки Путин пообщается с российскими журналистами.

Из Киргизии президент РФ приедет во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Беседа Путина и Си Цзиньпина: важные международные проблемы, двустороннее сотрудничество, проект "Сила Сибири"

Запланированная в Бишкеке беседа Путина и Си Цзиньпина будет не первой в этом году, лидеры уже контактировали. Ожидается, что до конца года они еще дважды увидятся.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что Путин и Си Цзиньпин встретятся на предстоящем в сентябре саммите БРИКС в Нью-Дели, а также в ноябре проведут переговоры в рамках форума АТЭС в Шэньчжэне.

На встрече в понедельник, по словам помощника президента, лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также "самые важные международные проблемы". "Мы тесно координируем усилия на международной арене с Китайской Народной Республикой, активно развиваем торгово-экономические отношения", - отметил он.

Кроме того, ожидается, что Путин и Си Цзиньпин обсудят проект "Сила Сибири-2" и возможную финализацию договоренностей по нему. Ушаков заметил, что эта тема будет также обсуждаться и на Восточном экономическом форуме.

"В двустороннем плане эта тема будет обсуждаться. Она будет обсуждаться не только на уровне Восточного экономического форума, но и также на встрече с лидером КНР, которая состоится 31 августа", - сказал представитель Кремля.

"На полях" ВЭФ, отметил Ушаков, Путин встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дином Сюэсяном, который является председателем сразу двух межправительственных комиссий - по инвестиционному сотрудничеству и энергетическому сотрудничеству. "Так что вполне логично, что мы с ним встретимся и обсудим вопросы двустороннего экономического сотрудничества", - сказал представитель Кремля.

Путин и Моди условились обсудить на встрече важные вопросы

Важные вопросы Путин обсудит и с премьер-министром Индии. "Эта встреча достаточно интересная, поскольку мы условились обсудить несколько важных вопросов на ней", - сообщил ранее Ушаков.

Он отметил, что две страны связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства. "Мы действительно очень плотно взаимодействуем во всех сферах сотрудничества. На днях, как вы знаете, наш президент принял находившегося в Москве с визитом министра иностранных дел Индии. Была тоже весьма полезная беседа проведена", - заметил представитель Кремля.

Общение Путина и Моди продолжится на саммите БРИКС в сентябре в Нью-Дели.