Два человека погибли, более 10 ранены после ракетного удара по Белгороду

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о двух погибших и более 10 пострадавших в результате украинского удара по Белгороду в воскресенье.

"В результате целенаправленной ракетной атаки киевского режима по Белгороду мы понесли потери. На территории одного из коммерческих объектов города погибли мужчина и 16-летний подросток. (...) Еще 12 человек получили ранения. Среди них семь подростков 16 и 17 лет", - написал глава региона в своем канале в Мах.

Пострадавшие подростки доставлены в детскую областную клиническую больницу, один из них находится в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших продолжит лечение амбулаторно.

Троих пострадавших взрослых доставили в Белгородскую областную клиническую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двоих направили в городскую больницу № 2 Белгорода, один из них также в тяжелом состоянии.

На территории одного из административных зданий пострадал мужчина. С осколочными ранениями рук он госпитализирован в больницу Белгорода. Состояние пациента тяжелое.

Кроме того, в результате атаки начались пожары в семи складских помещениях, в одном из них обрушилась кровля.

На местах продолжают работу пожарные, спасатели и другие экстренные службы, проинформировал Шуваев.