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Шуваев сообщил о еще троих пострадавших из-за атаки на Белгород

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что еще три человека пострадали в результате ракетного удара по областному центру.

"По уточненной информации, еще три человека, пострадавших в результате ракетного обстрела, обратились в лечебные учреждения. Двое подростков с акубаротравмами самостоятельно обратились в детскую областную клиническую больницу, а одна женщина - в городскую больницу №2 Белгорода", - написал глава региона в своем канале в Мах в воскресенье.

Пострадавшие продолжат лечение амбулаторно.

Таким образом, в результате ракетного обстрела Белгорода сегодня вечером погибли два человека и 16 пострадали, подытожил Шуваев.

Ранее сообщалось, что Белгород повергся обстрелу со стороны Украины, в результате которого погибли два человека, более десяти пострадали. СКР возбудил по факту атаки уголовное дело о теракте

Белгород обстрел пострадавшие
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