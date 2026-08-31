Лавров заявил, что активность НАТО в Арктике создает угрозы безопасности РФ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Военная активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России, повышает риски вооруженных конфронтаций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В феврале 2026 года НАТО приступила к проведению операции "Арктический часовой", направленной на расширение своего военного присутствия в высоких широтах. В непосредственной близости от наших северных рубежей ведутся усиленные военные приготовления", - говорится в статье министра "Международное сотрудничество в Арктике: вызовы и возможности", опубликованной на информационном портале arctic.ru.

"Проводятся масштабные учения агрессивной направленности с подключением внерегиональных стран, появляются новые элементы командно-штабной структуры НАТО. Такая военная активность на Крайнем Севере создает прямые угрозы безопасности России. Повышаются риски инцидентов, которые могут спровоцировать вооруженную конфронтацию с потенциально катастрофическими последствиями", - подчеркивает Лавров.

По его словам, "сохранение Арктики в качестве зоны мира и сотрудничества" не отвечает интересам НАТО, учитывая, что входящие в него страны, "как и весь этот военный альянс в целом, ведут дело к милитаризации региона, созданию там очагов международной напряженности".

Глава МИД пишет, что российская внешняя политика в Заполярье сохранит всеобъемлющий и прагматичный характер. Он подчеркнул, что РФ поддерживает становление Арктики в качестве неотъемлемой части общеконтинентального пространства безопасности и сотрудничества в Евразии.

"Нашим сегодняшним оппонентам уже давно следовало бы выучить многочисленные уроки истории и осознать: разговор с Россией языком санкций и угроз не имеет перспектив. Недружественные, враждебные действия получают и будут получать адекватные ответы, в том числе асимметричные", - отмечает министр.

Лавров добавил: "Россия в любых регионах мира предпочитает конструктивный диалог, но в случае необходимости наши национальные интересы будут защищены всеми имеющимися средствами".