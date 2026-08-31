Один человек погиб, двое пострадали при обрушении рудника в Хабаровском крае

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Обрушение горной породы произошло на руднике в районе им. Полины Осипенко Хабаровского края, один человек погиб, двое пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"На руднике произошло обрушение горной породы на горизонте 175 метров. Силами горноспасателей МЧС России и сотрудниками предприятия оперативно организованы работы по поиску и спасению пострадавших", - говорится в сообщении.

Два пострадавших доставлены в медпункт предприятия. Им оказана первая медицинская помощь, один из них транспортирован в лечебное учреждение в Комсомольск-на-Амуре. Тело третьего работника обнаружено, проводятся работы по извлечению из-под завала.

Всего к работам привлекались 23 человека и шесть единиц техники.