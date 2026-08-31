Минобороны РФ заявило об ударах по опорным пунктам ВСУ в Запорожской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области, чем обеспечили условия для дальнейшего продвижения, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Уничтожены опорные пункты и элементы района обороны ВСУ. Поражение укреплённых позиций противника создало условия для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск "Восток"", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, в ходе воздушной разведки операторы БПЛА группировки "Восток" выявили опорные пункты ВСУ, оборудованные в зданиях населённого пункта Широкое и в прилегающем районе Запорожской области.

"Координаты обнаруженных целей были переданы расчётам гаубиц "Мста-Б". Получив целеуказание, артиллеристы нанесли огневое поражение по выявленным объектам, применив осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы "Краснополь"", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве также сообщили, что расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки "Восток" уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ в Запорожской области.

Кроме того, по данным министерства, операторы разведывательных и ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали переброску сил ВСУ в Запорожской области.

"После уточнения координат по обнаруженным целям нанесли удары операторы ударных беспилотников и расчёты барражирующих боеприпасов "Ланцет"", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что в результате огневого поражения уничтожены автомобильная техника с военнослужащими ВСУ и боеприпасами, бронетранспортёр М1117, а также боевая бронированная машина UAT-TISA.