Женщина скончалась в больнице в Кызыле после наезда маршрутки на группу пешеходов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Одна из пятерых пешеходов в Кызыле, на которых накануне наехала маршрутка, скончалась в больнице, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Республике Тува.

В Кызыле накануне в 19:09 часов на улице Кочетова 31-летний водитель маршрутного такси "ГАЗ-322132", двигаясь на красный свет светофора, совершил наезд на пятерых пешеходов, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

"В результате происшествия в Республиканскую больницу N1 были доставлены пятеро пострадавших. 46-летняя женщина-пешеход скончалась в реанимационном отделении; несовершеннолетние пешеходы в возрасте 3 и 11 лет госпитализированы в травматологическое отделение, годовалый ребенок находится в реанимации, еще одна 44-летняя пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, возбуждено уголовное дело по ст. 264 (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).