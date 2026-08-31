Свыше 30 БПЛА сбили за ночь над Ростовской областью

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области в ночь на понедельник уничтожено более 30 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 6 районах области: Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском", - говорится в сообщении в канале главы региона в Max.

В Шолоховском районе в результате падения обломков дрона возникло два возгорания в лесу на площади 0,6 и 0,1 га, уточнил губернатор.

Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Пожарные ликвидируют возгорания, добавил он.