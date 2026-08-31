Поиск

Свыше 30 БПЛА сбили за ночь над Ростовской областью

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области в ночь на понедельник уничтожено более 30 беспилотников, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 6 районах области: Чертковском, Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Верхнедонском, Боковском", - говорится в сообщении в канале главы региона в Max.

В Шолоховском районе в результате падения обломков дрона возникло два возгорания в лесу на площади 0,6 и 0,1 га, уточнил губернатор.

Пострадавших и угрозы населенным пунктам нет. Пожарные ликвидируют возгорания, добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 августа 2026 года Военная операция на Украине
Юрий Слюсарь Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Женщина скончалась в больнице в Кызыле после наезда маршрутки на группу пешеходов

Один человек погиб, двое пострадали при обрушении рудника в Хабаровском крае

Внуково вернулся к штатной работе

 Внуково вернулся к штатной работе

Лавров заявил, что активность НАТО в Арктике создает угрозы безопасности РФ

Шуваев сообщил о еще троих пострадавших из-за атаки на Белгород

Два человека погибли, более 10 ранены после ракетного удара по Белгороду

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 18

Что произошло за день: воскресенье, 30 августа

Природный пожар под Анапой приблизился к жилой застройке

 Природный пожар под Анапой приблизился к жилой застройке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3607 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11477 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов