Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник продолжил рост прошлой пятницы после выхода сильных финотчетов ряда крупных компаний, а также на фоне дорожающей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent превысил $90 за баррель); сдерживающим фактором остается геополитическая напряженность из-за конфликта РФ-Украина. Индекс IMOEX2 за минуту торгов прибавил 0,5%.

К 07:01 по Москве ииндекс IMOEX2 составил 2126,2 пункта (+0,5%). Из индексных акций лидируют в росте бумаги "ВК" (+2,6%), "Газпрома" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составляет 85,6007 руб. (-35,34 копейки).

Подорожали также акции "ММК" (+1,3%), "НЛМК" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Русала" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), "Полюса" (+0,7%), "Хэдхантера" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Чистая прибыль "Роснефти" (+0,5%) по МСФО в первом полугодии 2026 года составила 200 млрд руб., сообщила компания поздно вечером в пятницу. Годом ранее этот показатель составлял 245 млрд руб. "Снижение прибыли обусловлено рядом неденежных и разовых факторов, включая курсовые разницы и обесценение активов", - пояснила НК. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе ожиданий аналитиков, предполагал чистую прибыль компании в размере 195 млрд руб.

Выручка "Роснефти" за отчетный период незначительно выросла - до 4,289 трлн руб., показатель EBITDA повысился на 23% - до 1,296 трлн руб. Капзатраты увеличились на 11,6% и составили 858 млрд руб. Рост этого показателя обусловлен интенсификацией инвестиционной программы на проекте "Восток Ойл", уточнила компания. Свободный денежный поток увеличился на 12,1% - до 194 млрд руб.

Подешевели акции АФК "Система" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "МТС" (-0,4%), "ИКС 5" (-0,4%), "Норникеля" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в минувшую субботу, что оснований для улучшения отношений Москвы и Европы пока не просматривается, нужно отдавать себе отчет в том, что европейцы мобилизуют военные ресурсы против России. "Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле. Они полностью мобилизуют военные потенциалы Европы и направляют их против нашей страны, принимая непосредственно участие в боевых действиях против нас", - сказал Песков, комментируя уровень текущих взаимоотношений России и европейских стран.

Также Песков заявил на выходных, что контакты между спецслужбами РФ и США носят регулярный и содержательный характер, а спекуляции вокруг них - "известная забава".

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе поездки в Россию на неделе озвучил идею саммита с участием президентов США, РФ и Украины - Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил в воскресенье портал Axios со ссылкой на источники. "Глава ЦРУ Рэтклифф предложил трехстороннюю встречу между президентом Трампом, президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским", - говорится в статье. Кроме того, Рэтклифф, согласно этим данным, озвучивал идею возобновления усилий по украинскому урегулированию.

Песков в воскресенье заявил, что встреча Путина, Трампа и Зеленского возможна только для фиксации договоренностей. "Саммит Путин - Трамп - Зеленский предлагают уже давно проводить. И вы хорошо знаете позицию главы нашего государства, такая встреча возможна только для фиксации договоренностей. Договоренности - это вовсе не примитивная сделка", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию СМИ о том, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф в ходе поездки в Россию озвучил идею проведения соответствующего саммита.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, настроения на рынке акций с конца прошлой недели улучшили сильные корпоративные отчеты отдельных компаний (финрезультаты лучше ожиданий представили "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть"), что поддержало спрос на бумаги нефтегазового сектора. Однако основной риск для рынка по-прежнему связан с геополитической неопределенностью и отсутствием прогресса в вопросах мирного урегулирования украинского конфликта. Несмотря на появившиеся ранее новости о возможных переговорах, официального подтверждения этому пока нет, что ограничивает потенциал дальнейшего роста и повышает волатильность торгов.

Если индексу МосБиржи на текущей неделе удастся развить отскок, уровнями сопротивления выступят отметки 2192 и 2326 пунктов, считает Гудым.

Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова также отмечает, что далеко не все представленные финрезультаты компаний вызвали позитивную реакцию инвесторов, хотя на отчеты нефтяных корпораций рынок отреагировал в основном положительно. Анонсы промежуточных дивидендов от некоторых компаний также поддерживают покупки. Для индекса МосБиржи на торгах 31 августа актуальным будет диапазон 2100-2200 пунктов, считает аналитик.

В США в прошлую пятницу индексы акций просели на 0,02-0,5% во главе с Nasdaq. Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле были расценены рынком как "ястребиные", в результате чего выросли ожидания ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ на сентябрьском заседании.

Уорш отметил в своем выступлении, что инфляция в США не демонстрирует существенного замедления. Он предупредил, что Федрезерву придется "принять меры", если регулятор не будет уверен в устойчивом ослаблении инфляции.

"Мой критерий таков: мы должны быть уверены, что базовая инфляция движется к нашему целевому показателю - явно и достаточно быстрыми темпами. В противном случае нам придется принять меры. Это наша работа", - заявил он. Уорш выразил уверенность, что ФРС вернет инфляцию к целевому уровню в 2%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее подъем Федрезервом в сентябре после выступления Уорша оценивались рынком в 57,5% против 35,4% днем ранее, по данным CME FedWatch.

Статистика, опубликованная в пятницу, показала менее значительное, чем ожидалось, ухудшение потребительского доверия в США. Окончательное значение индекса потребдоверия, рассчитываемого Мичиганским университетом, в августе составило 51,7 пункта по сравнению с 55,2 пункта месяцем ранее. Значение индикатора оказалось лучше предварительной оценки в 51 пункт. Аналитики не ожидали пересмотра этой оценки, по данным Trading Economics.

В Азии утром в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский ASX - на 0,2%, южнокорейский KOSPI - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,3-0,5%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены Brent растут.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 07:02 по Москве составила $90,16 за баррель (+2,4%), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $85,09 за баррель (+2%).

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что Вашингтон заключил крупнейшую в истории нефтяную сделку с Венесуэлой. "Соединенные Штаты Америки только что заключили соглашение со страной Венесуэла о крупнейшей в мировой истории сделке с нефтью", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что американский госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет в рамках сотрудничества с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес и с частным бизнесом обеспечили контроль США над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле "без каких-либо затрат для американских налогоплательщиков".

"Эта историческая сделка более чем удвоит запасы нефти в США, значительно увеличивает наши поставки нефти и существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед, а также поможет Венесуэле и дальше идти по пути к грандиозному успеху и процветанию", - заявил президент США. Он добавил, что сделка укрепит отношения между США и Венесуэлой.