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СКР возбудил дело после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочего на руднике в районе им. Полины Осипенко в Хабаровском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В РоссииОдин человек погиб, двое пострадали при обрушении рудника в Хабаровском краеЧитать подробнее

"По версии следствия, в ночь на 31 августа 2026 года в районе имени Полины Осипенко, где разрабатывается месторождение Албазино, на руднике произошло обрушение горной породы на горизонте 175 метров. В результате двое рабочих получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения, один рабочий погиб", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что два пострадавших доставлены в медпункт предприятия. Им оказана первая медицинская помощь, один из них транспортирован в лечебное учреждение в Комсомольск-на-Амуре. Тело третьего работника обнаружено, проводятся работы по извлечению из-под завала.

Всего к работам привлекались 23 человека и шесть единиц техники.

СК России Хабаровский край
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