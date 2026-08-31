ВС РФ уточнил правила взыскания убытков с управляющих в делах о банкротстве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Арбитражные управляющие в делах о банкротстве отвечают за убытки, причиненные не только умышленными, но и неосторожными действиями; возможность взыскания с управляющего не зависит от предварительного обращения с требованиями о возмещении вреда к иным лицам и результатов рассмотрения этих требований, решил Верховный суд (ВС) РФ.

Такой вывод сделала судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ по итогам рассмотрения жалобы застройщика ООО "УС-200", которое добивалось взыскания 5,8 млн рублей убытков с управляющего Алексея Посашкова.

Компания в 2018 году завершила за другим застройщиком строительство жилого дома в подмосковном Дмитрове, вскоре после этого дело о ее банкротстве инициировал налоговый орган из-за долга 292 млн рублей с учетом пеней и штрафов. Но летом 2024 года оно было прекращено в связи с погашением всех включенных в реестр требований, свидетельствуют материалы дела о несостоятельности.

Спустя полгода после этого "УС-200" обратилось в суд с иском к бывшему управляющему в деле о несостоятельности. Поводом для этого послужило то, что Посашков в мае 2022 года передал покупателю квартиру в упомянутом доме, проданную на банкротных торгах, без полной оплаты.

Согласно материалам дела, квартира площадью 113 кв. м по договору стоила 6,1 млн рублей, и передача ее новому владельцу должна была состояться только после полной оплаты. Покупатель Вадим Арсланов для участия в торгах внес 298 тыс. рублей задатка, а оставшуюся сумму не перечислил. Несмотря на это, Посашков подписал акт приема-передачи квартиры с указанием на полную оплату и отсутствие претензий, направил в управление Росреестра заявление о регистрации перехода права собственности.

Могла произойти "техническая ошибка", так как одновременно регистрировался переход прав на несколько десятков объектов, а Арсланов приобретал сразу две квартиры, одну из которых оплатил полностью, говорится в решении Люблинского райсуда Москвы. Этот суд рассматривал дело о взыскании с покупателя недоплаченной по договору суммы, иск Посашков от имени "УС-200" подал в декабре 2022 года. В марте 2024 года суд требование удовлетворил, но результата это не принесло: к этому моменту квартира дважды сменила собственников, доходы у Арсланова приставы не обнаружили.

Позднее Посашков указывал в судах, что предлагал гендиректору "УС-200" Михаилу Николаеву инициировать банкротство Арсланова, чтобы выяснить, куда были потрачены деньги, оспорить сделки. Самостоятельно выполнить эти мероприятия Посашков не мог, так как по своему заявлению осенью 2023 года был освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего "УС-200".

Единого мнения о возможности взыскания убытков с управляющего у судов не было. Арбитражный суд Москвы иск "УС-200" удовлетворил. Он исходил из того, что Посашков ненадлежащим образом исполнял обязанности конкурсного управляющего, вследствие чего имущество было продано без получения полной оплаты.

Однако апелляция с этим не согласилась и отказала во взыскании убытков с управляющего. По ее мнению, взыскание убытков с арбитражного управляющего в подобном случае представляет собой экстраординарный способ защиты, который возможен лишь при доказанности умышленных действий управляющего и исчерпании иных способов истребовать деньги с покупателя. При этом апелляция сочла, что возможность взыскания долга не утрачена. Кассация оставила постановление апелляции без изменения.

СКЭС ВС РФ с их выводами не согласилась, оставив в силе решение суда первой инстанции о взыскании 5,8 млн рублей с Посашкова в пользу "УС-200". Коллегия указала, что управляющий отвечает не только за умышленные нарушения, но и за убытки, причиненные по неосторожности. "Арбитражный управляющий, причинивший убытки хоть и в отсутствие недобросовестности со своей стороны, но по неосторожности, в том числе простой, не освобождается от гражданско-правовой ответственности", - говорится в опубликованном определении ВС РФ.

Взыскание убытков с управляющего не зависит от обращения к иным способам защиты, следует из определения ВС РФ. Коллегия напомнила об Обзоре судебной практики ВС РФ №3 от 2016 года, в котором говорится, что конкурсный управляющий может быть привлечен к ответственности в виде взыскания убытков вследствие ненадлежащего исполнения им обязанностей независимо от наличия требований о возмещении причиненного вреда к иным лицам.

СКЭС ВС РФ указала, что закон о несостоятельности обязывает управляющего "действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества", а также возмещать убытки, возникшие от неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей. "Неразумным необходимо признать и несоблюдение заключенных управляющим от имени должника договоров, в особенности в части условий, защищающих интересы самого должника", - говорится в определении. В рассматриваемом случае договор предусматривал передачу квартиры только после полной оплаты, обратила внимание коллегия ВС РФ.

Кроме того, коллегия отклонила доводы о "технической ошибке", поскольку они не опровергают ненадлежащего исполнения обязанностей управляющим. По мнению СКЭС ВС РФ, предварительная и тщательная проверка факта поступления полной оплаты за квартиру не представляла для него затруднений.