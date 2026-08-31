Минобороны РФ сообщило о поражении за ночь 239 беспилотников над регионами и над акваторией Черного моря

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что в период с 20:00 воскресенья до 08:00 понедельника дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 239 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.