Софинансирование закупки общественного транспорта могут расширить на троллейбусы и трамваи

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает вопрос расширения программы софинансирования закупки общественного транспорта регионами, распространив ее также на троллейбусы и трамваи, сообщил глава ведомства Антон Алиханов.

"Мы будем прорабатывать вопрос расширения нашей программы на троллейбусную и трамвайную технику", - сказал Алиханов журналистам в ходе рабочей поездки в Саратовскую область в понедельник.

Он подчеркнул, что надеется, что этот шаг позволит увеличить спрос на закупку транспорта со стороны регионов. По его словам, сейчас "пока не все регионы финансово готовы в эти сложные проекты заходить".

Алиханов напомнил, что в настоящее время на эти цели заложено порядка 15 млрд рублей, но эти средства востребованы регионами только на 50%.

Министр уточнил, что новые меры планируется запустить уже в текущем году в случае готовности регионов.

В апреле сообщалось, что объем средств, зарезервированных в федеральном бюджете 2026 года под льготный лизинг автобусов для обновления общественного транспорта в регионах, составляет 15 млрд рублей.