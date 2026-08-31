Мишустин назвал доступ к качественному образованию приоритетом государства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Александр Миридонов/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В канун 1 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами готовность системы образования к новому учебному году, назвав доступ к качественному образованию и современным знаниям приоритетом государства.

"Завтра наша страна отмечает День знаний. Во всех регионах начнется учебный год. Конечно, это большое событие для всех ребят, связанное с новыми целями, планами, впечатлениями. Одни пойдут в первый класс или на первый курс. Для других этот год станет выпускным - самым ответственным", - сказал на совещании с вице-премьерами Мишустин.

Он отметил, что "приоритет государства - создать все условия, чтобы дети, молодые люди получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности".

Как подчеркнул премьер, необходимо, чтобы школьники и студенты колледжей каждого региона приступили к занятиям в отремонтированных и вновь построенных зданиях, оснащенных в соответствии с современными требованиями.

Мишустин добавил, что обеспечение детям и молодежи доступа к качественному образованию и современным знаниям во всех сферах - гуманитарной, естественно-научной и технологической - является одним из важнейших приоритетов правительства.

"Чтобы у ребят были возможности как можно раньше найти ориентиры в жизни, раскрыть свои таланты, получить необходимые навыки в профессии, компетенции, стать квалифицированными специалистами, которые нужны стране", - сказал глава правительства.

Он заметил, что это касается каждого субъекта РФ и каждого населенного пункта, в том числе Донбасса и Новороссии, где, несмотря на все трудности, восстанавливается инфраструктура и строятся объекты образовательной направленности.