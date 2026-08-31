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Три человека погибли и 22 пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о гибели трех человек и более 20 пострадавших в результате атак ВСУ на регион за сутки.

"За минувшие сутки ВСУ 164 раза атаковали территорию Белгородской области. (...) Противник совершил шесть обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также семь раз производил сбросы взрывных устройств с БПЛА", - написал Шуваев в своем канале в Мах в понедельник.

По его сведениям, расчетами ПВО и спецподразделениями 147 беспилотников сбиты и подавлены.

Ударам подверглись 17 муниципалитетов, в том числе Белгород.

"При террористической атаке ВСУ не обошлось без жертв. В Белгороде погибли 16-летний подросток и двое мужчин, один из которых сегодня утром скончался в городской больнице №2", - проинформировал глава региона.

В городе Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах ранения получили 22 человека, в том числе 9 подростков. "Шесть подростков остаются на лечении в детской областной клинической больнице. Один из них находится в крайне тяжёлом состоянии. Пять взрослых находятся в тяжёлом состоянии", - уточнил Шуваев.

Белгородская область
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