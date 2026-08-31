Четыре человека пострадали в Екатеринбурге в ходе атаки дронов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Во время атаки украинских дронов на Екатеринбург в понедельник пострадали четыре человека, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в Мах.

"По данным регионального Минздрава, на данный момент пострадавших четверо. У двоих - осколочные ранения от разбитых стекол, людям оказывается необходимая помощь, они находятся под наблюдением врачей. Еще двое - с отравлением продуктами горения легкой степени, от госпитализации отказались", - уточнил Паслер.

По данным губернатора, в результате налета оказались повреждены три многоквартирных дома. Сейчас здания проверяют специалисты, все жильцы эвакуированы. На местах работают 115 специалистов и 37 единиц спецтехники.

"Горения нет ни на одном из пострадавших объектов, из повреждений в основном - выбитые стекла (...) Поручил муниципалитету обеспечить эвакуированных жителей домов всем необходимым, в том числе горячим питанием, водой и спальными местами", - отметил Паслер.

Губернатор заявил, что поврежденные дома будут восстановлены "в кратчайшие сроки".

"Также обломки одного БПЛА упали за территорией логистического центра. Эвакуация из центра проведена заблаговременно, пострадавших нет", - подчеркнул глава региона.

Как сообщалось, в понедельник в Свердловской области был введен режим беспилотной опасности, на данный момент уже отмененный. Налету украинских дронов подвергся Екатеринбург.