Беспилотники и обломки попали в жилые дома в Свердловской области

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Есть попадания БПЛА и обломков в жилые дома в Свердловской области, сообщил в понедельник губернатор региона Денис Паслер.

"Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация", - говорится в сообщении, размещенном в канале губернатора в мессенджере "Макс".