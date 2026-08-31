Екатеринбург подвергся атаке БПЛА, есть попадания в логистический центр

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Екатеринбург в понедельник подвергся атаке беспилотников, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в Мах.

"Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Зафиксированы возгорания. Работают все экстренные службы. Идет эвакуация", - отметил губернатор.

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога в своем канале в Мах написал, что обломки дрона упали около логистического комплекса.

"В Свердловской области предотвращена атака на склад торговой компании: обломки БПЛА упали рядом со зданием", - уточнил Жога.