Июль 2026 года стал самым жарким в РФ за всю историю метеонаблюдений

В столице лето было теплее нормы на градус, хоть москвичи жары и не почувствовали

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Директор Гидрометцентра Юрий Симонов сообщил о рекордно высокой температуре в июле за всю историю метеонаблюдений в стране.

"Июль стал самым жарким на территории нашей страны за весь инструментальный период наблюдений с 1891 года", - сказал Симонов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, средняя температура в этом месяце превзошла прежний рекорд 2010 года.

"Аномально теплая погода была на севере Сибири, на южном Урале и Алтае. В Якутии, на Камчатке, в Ханты-Мансийском округе регистрировались новые максимумы температуры воздуха. В Арктике июль замыкает пятерку самых теплых в истории, ну а для северного полушария Земли июль стал самым тёплым в метеорологической летописи также, как и в России", - пояснил Симонов.

Он отметил, что в июле дожди превысили норму в Поволжье и на Урале: там выпало до двух - двух с половиной месячных норм осадков.

Что касается июня, заметил глава Гидрометцентра, то он оказался вторым самым жарким в России после июня 2012 года – нынешний уступил лишь одну десятую градуса.

"Аномально жаркая погода стояла на Урале и в Сибири – там среднедекадные температуры превышали норму на 2-8 градусов. Было сухо в Сибири, за исключением южных районов Красноярского края и Забайкалья. В то же время он оказался аномально дождливым сразу в нескольких регионах, в первую очередь, на Урале и Поволжье. Также было дождливо в Татарстане и Башкортостане, была неустойчивая обстановка на Северном Кавказе. Сильные ливни были и в Калининградской области" - сказал Симонов.

По его данным, в августе жарче всего было на юге России и в Черноземье, на Урале норма была превышена на 3-4 градуса, ниже нормы температура оказалась лишь в Якутии и Амурской области – на один градус.

Говоря об особенностях уходящего лета, Симонов отметил, что на севере Западной Сибири – в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах, на севере Красноярского края, и на западе Якутии наблюдалась аномалия – превышение нормы на четыре градуса.

"Это действительно очень сильная аномалия для столь северных районов страны – она вызвана стационирующим антициклоном, который не давал распространяться более влажным воздушным массам с запада", - подчеркнул синоптик.

По его мнению, "москвичам и жителям Московской области повезло, потому что летний сезон был достаточно мягким и относительно близок к норме".

"Если в Европе наблюдалась аномальная жара до 40 градусов, то в Москве в целом лето было около нормы и даже выше на 0,9 градусов. Многие не почувствовали жары – действительно, как таковой жары было немного, она были непродолжительной. Жара – это когда температура воздуха превышает 30 градусов. Вот в этом году было лишь пять дней, если судить по метеостанции на ВДНХ, когда температура воздуха была больше 30 градусов. В центре города, в районе станции Балчуг, там было около 10 таких дней. Но все эти дни распределялись равномерно по месяцам, поэтому как таковой продолжительной жары никто не почувствовал", - пояснил Симонов.

Он уточнил, что осадков в столичном регионе было около нормы в июне, чуть ниже нормы в июле и в августе.

"Лето у нас получается более засушливым. Но несмотря на это, в Москве был обновлен рекорд по количеству осадков за сутки – 13 июня на станции ВДНХ выпало 29,5 мм, и это побило предыдущий максимум в 21,3 мм 2020 года", - сообщил Симонов.