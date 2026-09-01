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Закрыты аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и петербургский Пулково

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Временно не обслуживают рейсы аэропорты Бугульмы, Казани, Нижнекамска и петербургский Пулково, сообщили в Росавиации.

"Аэропорты Бугульма, Казань, Нижнекамск (Бегишево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении в канале агентства в Max.

Также приостановил работу аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге.

Ранее в ночь на вторник аналогичные ограничения ввели в аэропортах Ульяновска, Сочи, Самары, Пензы и Саратова.

Казань Нижнекамск Бугульма аэропорты Санкт-Петербург Пулково
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