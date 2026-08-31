Путин заявил о готовности РФ к совместной работе по переводу безвиза с КНР на постоянную основу

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия готова к совместной работе по переводу безвизового режима между РФ и Китаем на постоянную основу, если Пекин сочтет это возможным и полезным, заявил глава российского государства Владимир Путин.

"Готовы к совместной работе по переводу безвизового режима, если китайская сторона сочтет это возможным и полезным, на постоянную основу", - сказал Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на "полях" саммита ШОС.

Он отметил, что турпоток между странами увеличился за первое полугодие "сразу на 43%" благодаря практике безвизового режима.

Российские туристы с 15 сентября 2025 года могут посещать Китай без виз до 30 дней. Изначально планировалось, что безвизовый режим будет действовать до 14 сентября 2026 года. Однако в мае Китай принял решение продлить безвизовый режим с Россией до конца 2027 года для упрощения передвижений граждан.