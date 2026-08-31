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Захарова заявила о праве России на адекватные контрмеры в отношении Японии

Захарова заявила о праве России на адекватные контрмеры в отношении Японии
Мария Захарова
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия зарезервировала право на контрмеры в контексте следования правительства Японии в русле санкционной политики "коллективного Запада", внимательно следит за соответствующими действиями японской стороны, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Принципиальные подходы России в отношении недружественных действий Токио были разъяснены заместителем министра иностранных дел Михаилом Юрьевичем Галузиным послу Японии Акире Муто на встрече в МИД 18 августа, в ходе которой японскому дипломату был выражен решительный протест. При этом зарезервировали право российской стороны на адекватные контрмеры в контексте продолжающегося следования японского правительства в русле санкционной политики "коллективного Запада". Внимательно следим за соответствующими действиями Японии", - сказала Захарова агентству, отвечая на вопрос о возможности принятия дополнительных ограничительных мер в отношении Японии в свете недавних резких заявлений правительства этой страны и протеста российскому послу в Токио.

13 августа МИД Японии заявил Москве решительный протест в связи с посещением президентом РФ Владимиром Путиным острова Итуруп. В сообщении японского дипведомства была обозначена позиция Японии, называющей четыре острова Курильской гряды своими "северными территориями".

В прошлом российская сторона в качестве ответных мер на санкционную политику Токио вводила ряд ограничений в отношении Японии.

МИД РФ Япония Мария Захарова
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