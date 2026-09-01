Поиск

В МИД РФ возложили на Запад ответственность за рост рисков эскалации в Арктике

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В результате действий западных участников Арктического совета в регионе нарастают риски непреднамеренной эскалации, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников.

"В результате в высоких широтах, которые ранее отличались исключительно мирным конструктивным сотрудничеством, сейчас, наоборот, нарастает военно-политическая напряженность и усиливаются риски непреднамеренной эскалации", - сказал Масленников на сессии "Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам" в рамках Восточного экономического форума.

По словам Масленникова, "позиция западной арктической семерки, которая одной рукой пытается держаться за Арктический совет и сохранить организацию хотя бы на будущем, а другой затягивает в Арктику НАТО - она крайне контрпродуктивна".

Как подчеркнул глава департамента МИД, российская сторона "будет прикладывать усилия для возобновления полноформатной работы (Арктического совета - ИФ), в том числе на политическом уровне".

В свою очередь, западные участники совета, по словам Масленникова, "пока демонстрируют заинтересованность в сохранении данного формата с оговорками - на будущее, когда появятся условия для возобновления сотрудничества и тому подобное"

"Это, правда, слабо стыкуется с заявлениями руководства тех же стран в том ключе, что бизнеса с Россией, как раньше, быть не может, даже после окончания украинского конфликта", - указал Масленников.

Как отметил Масленников, "очевидно - для восстановления работы совета необходимы реальные шаги со стороны всех семи западных арктических стран, которые, как известно, одновременно являются и членами Североатлантического альянса".

"Пока что те усилия которые мы видим с их стороны - они больше идут в противоположном направлении. НАТО продолжает усиленную милитаризацию Арктики. Нельзя не упомянуть их операцию "Арктический часовой". Против российских экономоператоров принимаются все новые нелегитимные экономические санкции, что, в том числе, затрудняет реализацию проектов с международным участием в Арктике", - сказал глава департамента МИД.

Помимо России в Арктический совет входят семь арктических государств: Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США.

МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ликвидировано горение, возникшее из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

 Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Возгорание произошло в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА на Ленобласть

Силы ПВО сбили 44 БПЛА над Ленинградской областью

На подлете к Москве сбито еще пять БПЛА

Мэр Москвы сообщил об уничтожении 12 беспилотников

Минпросвещения сообщило, что первоклассникам не будут задавать домашние задания и ставить оценки

 Минпросвещения сообщило, что первоклассникам не будут задавать домашние задания и ставить оценки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11499 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов