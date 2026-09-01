В МИД РФ возложили на Запад ответственность за рост рисков эскалации в Арктике

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В результате действий западных участников Арктического совета в регионе нарастают риски непреднамеренной эскалации, заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Владислав Масленников.

"В результате в высоких широтах, которые ранее отличались исключительно мирным конструктивным сотрудничеством, сейчас, наоборот, нарастает военно-политическая напряженность и усиливаются риски непреднамеренной эскалации", - сказал Масленников на сессии "Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам" в рамках Восточного экономического форума.

По словам Масленникова, "позиция западной арктической семерки, которая одной рукой пытается держаться за Арктический совет и сохранить организацию хотя бы на будущем, а другой затягивает в Арктику НАТО - она крайне контрпродуктивна".

Как подчеркнул глава департамента МИД, российская сторона "будет прикладывать усилия для возобновления полноформатной работы (Арктического совета - ИФ), в том числе на политическом уровне".

В свою очередь, западные участники совета, по словам Масленникова, "пока демонстрируют заинтересованность в сохранении данного формата с оговорками - на будущее, когда появятся условия для возобновления сотрудничества и тому подобное"

"Это, правда, слабо стыкуется с заявлениями руководства тех же стран в том ключе, что бизнеса с Россией, как раньше, быть не может, даже после окончания украинского конфликта", - указал Масленников.

Как отметил Масленников, "очевидно - для восстановления работы совета необходимы реальные шаги со стороны всех семи западных арктических стран, которые, как известно, одновременно являются и членами Североатлантического альянса".

"Пока что те усилия которые мы видим с их стороны - они больше идут в противоположном направлении. НАТО продолжает усиленную милитаризацию Арктики. Нельзя не упомянуть их операцию "Арктический часовой". Против российских экономоператоров принимаются все новые нелегитимные экономические санкции, что, в том числе, затрудняет реализацию проектов с международным участием в Арктике", - сказал глава департамента МИД.

Помимо России в Арктический совет входят семь арктических государств: Канада, Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США.