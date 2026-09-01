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Москва ответит на заявления Испании о миграционном кризисе только при наличии фактов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Москва намерена комментировать заявления испанского правительства о причастности РФ к миграционному кризису в Испании только после предоставления подтверждающих материалов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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"Когда есть обвинения, должны быть какие-то факты, которые потом тоже требуют проверки. И только после этого можно говорить об обвинении как о чем-то, ну, я не знаю, что можно рассматривать серьезно. В ином случае это вот все-таки к повестке мероприятий, которая называется "Диалог о фейках 4.0"", - сказала она на брифинге во вторник, отвечая на вопрос о заявления испанского премьер-министра о причастности РФ к миграционному кризису в Испании и распространении фейков в соцсетях.

"Потому что без фактов, без подкрепленных цифрами, датами, именами материалов разговаривать просто не о чем. В этом ряду могла стоять любая другая страна, потому что нет никаких подтверждающих материалов. Так что, как мы всегда и об этом говорим, сначала хоть какие-то, это даже не доказательство, хоть какие-то материалы в подтверждение опасений или озабоченности испанской стороны. Потом будем конкретно все это комментировать", - подчеркнула Захарова.

"Я, когда мне задавали этот вопрос, в частности британские журналисты, я поинтересовалась, а есть ли и представлены ли какие-либо доказательства, факты, цифры, скриншоты, фотографии, транскрипты в поддержку соответствующих обвинений, которые были выдвинуты в адрес России. (...) Сказали, что ничего такого они не обнаружили в подкрепление заявлений премьер-министра Испании", - сказала представитель МИД РФ.

Захарова также обратила внимание, что у Москвы "существуют специализированные каналы взаимодействия со странами по вопросам кибератак".

"Эти каналы существуют и на площадках международных организаций, и на двустороннем формате. У нас действует, кстати говоря, посольство в Мадриде. Можно было туда направить соответствующие запросы. Можно было обратиться по имеющимся механизмам Организации Объединенных Наций. Ничего из этого Мадрид не задействовал, нам об этом никто ничего не говорил. А сразу побежали к микрофонам делать какие-то заявления и так далее, и так далее. Без подкрепляющих материалов", - добавила представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Испания
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