В Испании не располагают данными, что к миграционному кризису в Сеуте причастны власти Марокко

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Испанские власти не сомневаются в том, что Рабат не имел никакого отношения к миграционному кризису в Сеуте в конце июля.

"Нет никакой информации ни от какого разведывательного центра, которая указывала бы на то, что к этому имели отношение марокканские власти. Сотрудничество с Марокко продолжает оставаться абсолютно положительным", - сказал в понедельник в эфире испанской радиостанции "Кадена СЕР" глава правительства Педро Санчес.

Он отметил, что причины произошедшего в конце июля массового прорыва мигрантов до конца неизвестны, их выяснение продолжается: "К сожалению, мы не до конца понимаем, что произошло, расследование продолжается, но правительство должно работать, опираясь на достоверные данные".

По словам Санчеса, в конце июля в Сеуту проникли примерно 70 тыс. нелегалов, однако девять из каждых десяти вернулись, и сейчас в Сеуте остаются примерно 5 тыс. мигрантов, 1,2 тыс. из них несовершеннолетние. Премьер-министр отметил, что вскоре испанские власти обустроят жизнь всех мигрантов, остающихся в этом испанском эксклаве.