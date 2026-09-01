Москва не получала разъяснений от Турции и США по возможной передаче вооружений Киеву

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - МИД РФ пока не получил разъяснения от Анкары и Вашингтона по возможной передаче вооружения Украине, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Пока нет. У меня нет такой информации", - сказала Захарова журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса", получал ли МИД РФ разъяснения от Анкары и Вашингтона по возможной передаче вооружения Украине.

15 августа в МИД РФ сообщили, что ведомство запросило разъяснения в Вашингтоне и Анкаре в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможных американо-турецких поставках вооружений на Украину.