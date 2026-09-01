Три человека ранены при детонации дрона под Белгородом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотника около коммерческого объекта в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб Белгородской области во вторник.

"В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал возле коммерческого объекта. Мужчина и женщина получили осколочные ранения ног, еще у одного пострадавшего - осколочное ранение спины", - говорится в сообщении.

Бригады скорой помощи доставили раненых в Октябрьскую центральную районную больницу. После оказания помощи они будут направлены в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки поврежден автомобиль.

Кроме того, в посёлке Уразово Валуйского округа при детонации FPV-дрона пробита крыша складского помещения, добавили в оперштабе.