Поиск

Три человека ранены при детонации дрона под Белгородом

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Три мирных жителя пострадали в результате детонации беспилотника около коммерческого объекта в Белгородском округе, сообщил оперативный штаб Белгородской области во вторник.

"В селе Красный Октябрь Белгородского округа FPV-дрон сдетонировал возле коммерческого объекта. Мужчина и женщина получили осколочные ранения ног, еще у одного пострадавшего - осколочное ранение спины", - говорится в сообщении.

Бригады скорой помощи доставили раненых в Октябрьскую центральную районную больницу. После оказания помощи они будут направлены в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки поврежден автомобиль.

Кроме того, в посёлке Уразово Валуйского округа при детонации FPV-дрона пробита крыша складского помещения, добавили в оперштабе.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

 Власти Крыма пообещали ежедневные поставки бензина Аи-95 по сниженной цене

В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО

Ликвидировано горение, возникшее из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луги в Ленобласти

Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

 Оператор "Честного знака" допустил освобождение производителей детского питания от платы за коды маркировки

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

 Несколько российских вузов полностью перейдут на новые программы с 1 сентября

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Возгорание произошло в портовой зоне Усть-Луги после атаки БПЛА на Ленобласть

Силы ПВО сбили 44 БПЛА над Ленинградской областью

На подлете к Москве сбито еще пять БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11502 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов