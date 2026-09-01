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Военные РФ заявили о контроле над двумя селами в Запорожской области

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска установили контроль над селами Червоная Криница и Новопавловка в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль село Новопавловка.

Минобороны РФ сообщило, что группировкой "Восток" за сутки нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Василевского в Запорожской области и Шевякино в Днепропетровской области.

"Противник потерял более 295 военнослужащих, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы", - сказано в сообщении военного ведомства.

Группировка "Днепр" в течение суток нанесла удары по живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ в районах Орехова, Червоного Жовтня и Преображенки в Запорожской области.

"Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в министерстве обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Запорожская область
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