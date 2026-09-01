Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и Центр" улучшили тактическое положение, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, "Южная" - улучшила положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, группировки войск "Север" и "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю.

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