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Минобороны РФ заявило об улучшении положения российских войск в зоне СВО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север" и Центр" улучшили тактическое положение, группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи, "Южная" - улучшила положение по переднему краю, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, группировки войск "Север" и "Центр" за сутки улучшили тактическое положение, "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю.

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Хроника 24 февраля 2022 года – 01 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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