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Куряне из приграничья смогут получить до 1 млн рублей за утраченный транспорт

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти Курской области утвердили порядок выплаты компенсаций жителям приграничных территорий, утратившим транспорт после вторжения ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Мах.

Он отметил, что на эти цели из резервного фонда правительства России направят почти 2,5 млрд рублей.

"Владельцы утраченной техники смогут получить до 350 тыс. рублей за мотоциклы категорий "L3" и "А"; до 1 млн рублей - за транспорт категорий "М1", "М1G", "N1", "N1G" и "В". Важно: выплата однократная, пойдёт на одно транспортное средство и положена владельцам, которые на момент вторжения были зарегистрированы на территории девяти отселённых муниципалитетов", - написал губернатор.

Хинштейн отметил, что речь идет о тех автомобилях, которые после 6 августа 2024 года были полностью уничтожены, а не просто повреждены. Размер компенсации, которая положена собственникам транспорта, будет определяться по результатам оценки стоимости машины в её исправном состоянии.

"Что касается пострадавшего транспорта, который подлежит ремонту: сегодня эти средства выплачиваются за счёт муниципалитетов, но мы, тем не менее, разрабатываем отдельный порядок для тех, чей транспорт пострадал из-за прилётов ВСУ вне приграничья", - добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что правительство РФ направит Курской области более 2,4 млрд рублей на выплаты жителям приграничных районов за полностью утраченные в результате вторжения ВСУ автомобили.

Курская область Александр Хинштейн
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