Дрон ударил по машине в белгородском поселке, есть погибший и раненый

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Поселок Октябрьский в Белгородском округе Белгородской области подвергся атакам ВСУ, есть погибший и пострадавшая, сообщает оперативный штаб региона во вторник.

"В посёлке Октябрьский FPV-дрон нанёс удар по автомобилю. Мужчина от полученных ранений скончался на месте. (...) Его супруга получила осколочные ранения и ожоги лица, рук и ног. Бригада СМП доставила пострадавшую в местную больницу. Машина уничтожена огнём", - говорится в сообщении.

Кроме того, когда медики скорой помощи находились на месте происшествия, произошла ещё одна атака дрона на служебный автомобиль, в результате которой транспорт был повреждён.

По информации оперштаба, в посёлке от взрывов ещё нескольких FPV-дронов повреждены остекление частного дома, коммерческого объекта и автомобиль.