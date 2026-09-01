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Путин на встрече с Эрдоганом назвал Турцию привилегированным партнером РФ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Турция является одним из привилегированных партнеров России и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики, заявил российский президент Владимир Путин.

"Турция - один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики", - сказал Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Уровень экономического сотрудничества остается на высоком уровне", - отметил он.

Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов, среди них АЭС "Аккую", заявил президент РФ.

Путин также указал на рост числа российских туристов в Турции: по итогам 2025 года страну посетили почти 7 млн человек. "Значительный потенциал для развития сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Увеличивается поток российских туристов. По итогам 2025 года их уже почти 7 миллионов человек", - сказал он.

Президент РФ накануне прибыл в Киргизию для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Владимир Путин Турция
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