Путин назвал дроны главным вызовом СВО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ справляются с украинскими беспилотниками под водой, на земле и в воздухе.

"Сейчас главный вызов - это, конечно, беспилотие, причем во всех средах: под водой, на море, на земле и в воздухе. И это для нас вызов, он серьезный. Мы с ним справляемся", - сказал Путин журналистам во время пресс-подхода по итогам визита в Киргизию.

"Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены. У меня даже сомнений нет. Я вижу это по тем темпам, которые набирают наши предприятия оборонной промышленности", - подчеркнул президент.