ВС РФ получили указания по подготовке массированных ударов по объектам ТЭК Украины

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вооруженным силам РФ были даны указания по подготовке и нанесению ударов по объектам ТЭК на территории Украины в качестве ответной меры.

"Вооруженным силам Российской Федерации дано указание по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим - получат ответ", - сказал Путин во вторник на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Удары по объектам ТЭК, НПЗ и гражданским объектам в РФ продолжаются, сказал он.

"Вот за эту ночь, мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы, Санкт-Петербурга, ударить по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить", - сказал Путин.