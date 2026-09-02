МИД РФ сообщил о взаимодействии с Ватиканом по ряду гуманитарных вопросов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает контакты с Ватиканом по ряду гуманитарных вопросов, взаимодействие будет продолжено, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"У нас поддерживаются контакты с Ватиканом по ряду гуманитарных вопросов. И мы будем продолжать эту деятельность, мы ее высоко ценим", - сказал Грушко журналистам на полях ВЭФ.

Так он ответил на вопрос о взаимодействии с Ватиканом по украинскому регулированию.