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МИД РФ сообщил о взаимодействии с Ватиканом по ряду гуманитарных вопросов

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия поддерживает контакты с Ватиканом по ряду гуманитарных вопросов, взаимодействие будет продолжено, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"У нас поддерживаются контакты с Ватиканом по ряду гуманитарных вопросов. И мы будем продолжать эту деятельность, мы ее высоко ценим", - сказал Грушко журналистам на полях ВЭФ.

Так он ответил на вопрос о взаимодействии с Ватиканом по украинскому регулированию.

Александр Грушко МИД РФ Ватикан
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