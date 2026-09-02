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Потребление рыбы в РФ не превышает 23,5 кг на человека в год при норме 28 кг

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия входит в число ведущих рыбодобывающих стран мира, однако потребление рыбы пока отстает от утвержденной Минздравом РФ нормы в 28 кг на человека в год.

"У нас есть поручение президента РФ увеличить потребление рыбы и рыбной продукции в стране, разработана соответствующая дорожная карта по его выполнению. Ориентир - утвержденная Минздравом норма потребления в 28 кг на человека в год, но сейчас мы потребляем где-то 23-23,5 кг", - заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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Глава ведомства напомнил, что несколько лет назад Росрыболовство создало автономную некоммерческую организацию (АНО) по продвижению рыбной продукции, "которая развивает именно те направления, которые считаем необходимыми и важными для увеличения потребления рыбы".

"Уже видим конкретные результаты. Но что очень важно: работа, которую проводят АНО, и Росрыболовство, и Минсельхоз, не может быть оторвана от той работы, которую проводят бизнес и профильные ассоциации", - сказал он.

В качестве одного из путей продвижения рыбы к потребителю Шестаков назвал брендирование продукции и создание локальных брендов.

"Порядка три-четыре года назад многие компании начали брендировать свой товар, и он уже в совершенно другом качестве представлен на полке", - сказал он.

Глава Росрыболовства также привел в пример Ассоциацию добытчиков минтая, "которая очень активно занимается продвижением этого очень важного для нас вида рыбы".

"Пример той работы, которую ассоциация делает, очень важен, потому что потребление минтая за последние годы выросло практически в разы", - отметил он.

По словам Шестакова, существенный вклад в увеличение потребления рыбы вносят регионы.

"Так, в Мурманской области, на Камчатке, в Приморском крае, в ряде других субъектов РФ реализуются программы, направленные на продвижение российской рыбы, развитие локальных брендов, повышение доступности продукции для потребителя", - заявил он, подчеркнув, что "эту работу необходимо продолжать".

Владивосток Илья Шестаков Минздрав Минсельхоз Росрыболовство
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