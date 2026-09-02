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Путин прибыл во Владивосток, в четверг примет участие в пленарном заседании ВЭФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневной рабочей поездкой во Владивосток.

Планируется, что в среду президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития региона, а также ряд двусторонних встреч с иностранными гостями проходящего в эти дни во Владивостоке XI Восточного экономического форума (ВЭФ).

В четверг Путин продолжит общение с иностранными гостями форума, а также примет участие в пленарном заседании ВЭФ.

Владимир Путин Владивосток ВЭФ
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