РФ и Мьянма подписали программу сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Мьянма продолжат обмениваться практикой противодействия коррупции, соответствующую программу сотрудничества на 2027-2028 годы подписали во Владивостоке генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и председатель Антикоррупционной комиссии Республики Союз Мьянма У Соу Тхейн.

Открывая встречу с У Соу Тхейном, Александр Гуцан выразил ему признательность за готовность выступить на сессии в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

"Недавняя встреча президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна подчеркивает стратегический характер и позитивную динамику отношений между странами. Сотрудничество наших правоохранительных ведомств является важной частью этого процесса", - отметил глава российского надзорного ведомства.

Генпрокурор России обратил внимание на то, что благоприятный деловой климат и доверительные отношения во многом связаны с неприемлемостью коррупционных проявлений и назвал противодействие им общей задачей ведомств.

"Между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Антикоррупционной комиссией Республики Союз Мьянма за последние годы сложилась прочная основа для совместной плодотворной деятельности", - сказал генеральный прокурор РФ, особо подчеркнув востребованность мероприятий, проводимых в рамках программ сотрудничества.

Обращаясь к иностранному коллеге, Гуцан пригласил представителей возглавляемой им Комиссии принять участие в работе жюри международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".

Генпрокурор России сообщил, что в прошлом году от Мьянмы поступило девять работ, а один из участников занял первое место. "Это свидетельствует о том, что идеи неприятия коррупции находят отклик у молодого поколения, а связи между нашими странами укрепляются не только на уровне государственных институтов, но и гражданского общества", - отметил Гуцан.

У Соу Тхейн в ответном слове выразил российским коллегами сердечную признательность за теплый прием во Владивостоке. "Мы успешно выполнили все пункты программы нашего сотрудничества на 2024-2026 годы", - сказал он.

Итогом встречи стало подписание программы сотрудничества на 2027-2028 годы, в рамках реализации которой будет продолжено проведение экспертных консультаций и обмен практикой противодействия коррупции.

"Новая программа сотрудничества и ее выполнение поможет еще лучше противодействовать коррупции. Уверены, что наше сотрудничество будет успешно развиваться и в дальнейшем", - подчеркнул У Соу Тхейн.