Глава Камчатки считает, что поддержка ЗАТО и прибрежных поселков в ДФО должна быть системной

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатского края Владимир Солодов предложил дополнить стратегию развития Дальнего Востока системными мерами поддержки закрытых административно-территориальных образований (ЗАТО) и прибрежных рыбацких поселков по аналогии с программами, действующими в Арктике.

С таким предложением он выступил на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). "В Арктике есть программа развития ЗАТО. У нас не сильно лучше ЗАТО на Дальнем Востоке, чем в Арктике. Наверно, есть смысл целевым образом наши ЗАТО тоже вписать", - сказал Солодов.

Он отметил, что решение о выделении средств на развитие камчатского ЗАТО Вилючинск принято "вручную" благодаря прямому поручению президента, тогда как такая поддержка должна быть системной.

То же самое, по мнению губернатора, касается прибрежных поселков в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где рыбопромышленные предприятия создают рабочие места и современные производства, но сами населенные пункты остаются без должного внимания.