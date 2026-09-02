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Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.

Глава ассоциации рыбопромышленников исключил дефицит красной икры в РФ в 2026 г.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Лососевая путина в РФ в этом году существенно отстает от прогнозов, сделанных ранее учеными. Но дефицита красной икры не будет, считает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

"Тот объем добычи (лососей - ИФ) и объем производимой из них икры абсолютно исключает в принципе даже гипотетическую возможность дефицита, то есть физической нехватки икры, даже в нынешней не очень хорошей путине", - заявил Зверев журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, производство икры в этом году "примерно в пять-шесть раз выше, чем тот объем икры, который производился в худшие лососевые путины 70-80-х годов (прошлого столетия - ИФ), и примерно в 1,5 раза больше, чем объем икры, который производился в самые лучшие лососевые периоды 70-80-х годов".

"Поэтому это вполне приемлемый объем производства для продукта, который вряд ли относится большинством населения и ритейлом к продуктам первой необходимости", - сказал он.

По данным ВНИРО на 31 августа, вылов лососей в РФ составил 89,6 тыс. тонн против 223,6 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года. Прогноз на 2026 год составляет 229 тыс. тонн, но пик путины уже пройден.

В 2025 году в РФ было выловлено 335 тыс. тонн лососей против 235 тыс. тонн в 2024 году. В 2023 году вылов составил 609 тыс. тонн, что стало вторым результатом после рекордного 2018 года, когда лососевая путина принесла 676 тыс. тонн. В 2022 году было добыто 272 тыс. тонн против 539 тыс. тонн в 2021 году, в 2020 году - 299,2 тыс. тонн, в 2019 году - 498 тыс. тонн.

Герман Зверев
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