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В МИД РФ полагают, что АТР может стать примером развития без вмешательства извне

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) может стать примером того, как строить будущее без внешнего вмешательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Азиатско-Тихоокеанский регион вполне может стать примером того, как строить будущее без вмешательства извне, как обеспечивать безопасность, не ущемляя суверенитет соседа. И у нас есть для этого все: политическая воля, интеллектуальный потенциал, необходимые ресурсы. Ну и, конечно, исторический опыт сплочения", - сказала Захарова в ходе дискуссионной панельной сессии "Информационные вызовы АТР: стратегии противодействия деструктивному внешнему влиянию в условиях роста конфликтного потенциала" в рамках Восточного экономического форума.

Представитель МИД отметила, что "любая попытка подорвать информационный суверенитет одного государства - это удар по стабильности всего региона", и подчеркнула, что "Россия была и остается приверженной принципам равной и делимой безопасности".

"Мы открыты к сотрудничеству со всеми конструктивными силами и уверены, что объединив наши усилия мы сможем не только отразить информационные атаки, но и построить новую справедливую архитектуру международных отношений, в основе которой будут лежать доверие, взаимоуважение, невмешательство во внутренние дела", - сказала представитель МИД РФ.

Она также напомнила, что 22 сентября в Москве состоится форум Международной ассоциации по фактчекингу, где в качестве главного спикера выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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