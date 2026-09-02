Глава Минтранса не видит причин применить для транспортных предприятий указ о временном управлении

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Предприятия в сфере транспорта и логистики справляются с защитой критической инфраструктуры, оснований применять в их отношении президентский указ о временном управлении сейчас нет, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

"У нас все наши коллеги - и в портах, и в аэропортах, и на железной дороге - все активно работают по защите критической инфраструктуры по тем задачам, которые президент поставил. Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная, скажем так, работа, нет. Какие-то более сложные решения сейчас в транспорте не требуются. (...) Все молодцы, все работают, все стараются", - сказал Никитин журналистам на ВЭФ-2026.

В конце августа президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры (КИ), владельцы которых не обеспечили их безопасность, могут передаваться во временное управление по решению правительства. Среди оснований для таких мер в документе упомянуто "выявление неэффективности мероприятий", направленных на пресечение угроз нападения с использованием БПЛА, а также "невосстановление или несвоевременное восстановление" хозяйствующим субъектом функционирования объектов КИ.