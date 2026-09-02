Гражданин России и Швеции приговорен в РФ к 14 годам колонии за перевод денег ВСУ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима, гражданина России и Швеции Максима Артемова за перевод денег украинскому военному, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

Также он приговорен к двум годам ограничения свободы и штрафу в 200 тыс. рублей.

Третьим апелляционным судом общей юрисдикции приговор оставлен без изменений, таким образом он вступил в законную силу.

Артемов признан виновным в государственной измене.

По данным спецслужбы, Артемов ранее был осужден в РФ по ст. 162 УК ("Разбой"), после освобождения из мест лишения свободы в 2002 году он переехал в Швецию и получил гражданство. Позднее мужчина переехал в Одессу. В 2024 году он, по информации ФСБ, "оказал финансовую помощь военнослужащему вооруженных сил Украины".

Во время приезда в Российскую Федерацию Артемов был задержан сотрудниками ФСБ в аэропорту.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении него возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 (государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ) УК России.