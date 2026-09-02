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Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"
Владимир Путин на верфи "Звезда" во Владивостоке
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2".

Глава государства в среду приехал на судоверфь "Звезда", расположенную в городе Большой Камень в Приморье.

Путина сопровождали помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, глава Минпромторга Антон Алиханов, гендиректор верфи Александр Сорокин, заместитель директора по проектам газовоза Андрей Некипелов и капитан корабля Александр Гаврис.

Президент поднялся в рубку танкера, где ему провели экскурсию. После нее Путина попросили оставить свою подпись на фотографии танкера.

"Петр Столыпин" - ледокольное судно класса Arc7, предназначенное для круглогодичной работы на Северном морском пути, - может самостоятельно преодолевать лед толщиной более двух метров. Танкер-газовоз имеет высокий экологический класс. При транспортировке СПГ образуется отпарной газ, который используется как топливо для судовой энергетической установки. Дизельное топливо используется в качестве запального и резервного.

Серия из пяти ледокольных танкеров Arc7 - это первые газовозы, построенные в России для проекта "Арктик СПГ-2". Головное судно серии "Алексей Косыгин" уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, а танкер "Петр Столыпин" готовится к передаче заказчику. Еще два судна проходят достройку.

Судоверфь "Звезда" является единственной российской верфью, которая может строить ледокольные танкеры-газовозы СПГ класса Arc7 с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире подобной технологией обладают две страны - Россия и Южная Корея.

Владимир Путин Арктик СПГ 2
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Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

 Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз "Петр Столыпин" для проекта "Арктик СПГ-2"

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