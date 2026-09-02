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Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации

Глава Минтранса пообещал не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации
Министр транспорта РФ Андрей Никитин
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтранса РФ Андрей Никитин, комментируя угрозу президента Украины Владимира Зеленского закрыть с помощью беспилотников небо над Россией для гражданской авиации, заявил, что авиационные службы учитывают такие угрозы и своевременно к ним готовятся, значимых перерывов в работе гражданской авиации не допустят.

"Конечно, мы к этому готовимся и все эти угрозы учитываем (...), мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть", - сказал Никитин журналистам во Владивостоке.

Глава Минтранса подчеркнул: "Мы работаем в тесном контакте с министерством обороны, с Росгвардией, и я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации".

"Ковры" (план "Ковер" - ИФ), конечно, будут безусловно, потому что безопасность пассажиров - это главное. Но мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы", - сказал глава Минтранса.

Никитин подчеркнул, что Минтранс со всеми соответствующими службами работает в теснейшей координации. "Росавиация" находится по сути в режиме постоянного оперативного диалога со всеми специальными службами и с министерством обороны тоже. На все угрозы мы реагируем своевременно", - сказал он.

Глава Минтранса отметил, что контакт с военными - ежеминутный, поэтому, "если потребуются какие-то совещания у руководителя, мы, конечно, попросим об этом, но на сегодняшний день это не требуется, требуется слаженная работа и максимально быстрое информирование по всей линии специальной о том, что происходит, и мы справимся с этим".

Андрей Никитин Минтранс
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