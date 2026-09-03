Прокуроры за полгода опротестовали более 1,6 тыс. нормативных актов, касающихся бизнеса

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Прокуроры за шесть месяцев текущего года опротестовали более 1,6 тыс. нормативных актов, содержащих завышенные и неактуальные требования к предпринимателям, сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан.

"Только за 6 месяцев текущего года нами опротестовано свыше тысячи шестисот нормативных актов, содержащих завышенные, а порой совсем утратившие актуальность требования в сферах налогообложения, получения субсидий, строительства и других",- сказал Гуцан в четверг, выступая на Восточном экономическом форуме.

Так, по его словам, в Камчатском крае и Мурманской области действовали административные регламенты, по которым для выдачи разрешений на строительство и ввод зданий в эксплуатацию истребовались документы, отмененные законом еще три года назад.

"Наряду с качественной нормативной базой ключевым условием для создания новых, расширения существующих производств является наличие энергетических мощностей",- сказал генпрокурор.

Он сообщил, что в текущем году в регионах Дальнего Востока результатом прокурорского реагирования стало подключение к электросетям более трехсот объектов промышленного, сельскохозяйственного и иного назначения.

"Вместе с тем еще много заявок остаются неисполненными, хотя опережающее строительство инженерной инфраструктуры для территорий перспективного развития критически важно. Необходимо синхронизировать создание точек подключения к сетям, так называемых "хабов", с реализацией инвестиционных проектов", - сказал Гуцан.