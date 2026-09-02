Четыре человека погибли в ДНР в результате атак БПЛА

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Четверо мирных жителей погибли, еще пятеро пострадали в результате атак беспилотников в Донецкой Народной Республике в среду, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Четыре человека погибли, еще пять мирных жителей Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в среду его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этих атак "повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, спецтехника, четыре грузовых и пять легковых автомобилей в городском округе Горловка, Енакиево, Володарском, Новоазовском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском муниципальных округах".